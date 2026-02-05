Finisce nella scarpata con la Panda, illeso un muratore 

Stava risalendo la strada che si inerpica con tornanti panoramici verso l’abitato di Elini, quando la vecchia Fiat Panda si è spenta all’improvviso e il conducente non è riuscito a controllarla. Christian Marongiu, 35 anni, muratore di Elini, è finito giù nella scarpata, rimanendo ferito all’interno dell’utilitaria, completamente distrutta sul lato passeggero, dopo un volo di otto metri. L’uomo, incastrato fra le lamiere, è stato soccorso da alcune persone che stavano lavorando lì vicino e hanno sentito il fragore dell’urto, violentissimo.

Erano le 7.20 di ieri. Il gruppetto ha atteso l’arrivo dell’equipaggio del 118 che ha stabilizzato il muratore e l’ha trasportato (in codice rosso per dinamica) al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei. Qui il paziente è stato sottoposto a esami strumentali il cui esito ha offerto un quadro rassicurante. Se la caverà con alcuni giorni di prognosi. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e la polizia. Sempre ieri mattina si è verificato un incidente nella zona di Birdesu, territorio di Girasole. Un motorino si è scontrato con un camioncino. Lievemente ferito il conducente dello scooter, un 17enne di Girasole. Dopo l’impatto è rimasto sempre vigile e cosciente, ma è stato trasferito al Pronto soccorso. Rilievi a cura dei carabinieri. (ro. se.)

