Finisce l’occupazione del Consiglio: «Ora la Pratobello diventa centrale» 

Alla fine sono riusciti a convincerle. Le attiviste dei coordinamenti per la Pratobello 24 hanno deciso di interrompere l’occupazione pacifica del Consiglio regionale. Un gesto simbolico, iniziato mercoledì alle 14 per protestare contro la decisione dell’assemblea di voler andare avanti sul ddl 45 aree idonee, accantonando di fatto la Pratobello.

Festa

Verso le 20 festa grande fuori dal Palazzo di Via Roma: «Siamo state rassicurate dalla maggioranza e dalla minoranza sulla possibilità di un incontro a breve termine», ha detto Maria Grazia Demontis, una delle dodici occupanti. «Non dalla presidente Todde che l’altro ieri, pur essendo presente in Aula alla discussione del ddl 45, ci ha ignorate». Ma le notizie in arrivo dal Consiglio di Stato restituiscono forza alla battaglia per la Pratobello. «Ora la nostra legge diventa essenziale», ha concluso Demontis: «Non potranno più non tenerne conto».

La giornata

Ieri in commissione Urbanistica, non a caso, molti dei 1.700 emendamenti presentati dall’opposizione al ddl 45, anche se circa 200 erano quelli di sostanza, riproponevano le parti salienti della Pratobello 24. La discussione è durata a lungo, così tanto che il presidente Piero Comandini ha annullato la seduta del Consiglio regionale, prevista per le 17, riconvocandola per le 10 di martedì.

Le occupanti

Nelle tribune del Consiglio le occupanti, controllate a vista dagli uscieri e dalla Digos, hanno trascorso la giornata in attesa di un confronto con la presidente della Regione, che non c’è stato. Mercoledì notte è andato a trovarle invece proprio Comandini, mettendo a disposizione delle donne della Pratobello generi di conforto e l’utilizzo delle strutture essenziali. In serata ha ricordato: «È stato preso l’impegno di un incontro a stretto giro fra quattro rappresentanti dei coordinamenti e i capigruppo di maggioranza e opposizione», ha detto il presidente dell’assemblea. «Quanto all’occupazione, la soluzione trovata è dovuta al buonsenso di tutti per favorire la funzionalità dell’Aula, impegnata nella discussione di temi importanti come quelli della transizione energetica».

Il documento

In mattinata, le occupanti erano uscite allo scoperto, con un documento politico che di certo non lasciava presagire a una soluzione che ha consentito la fine dell’occupazione: «La Pratobello 24 rappresenta, non solo la speranza di preservare il nostro ambiente, ma un baluardo contro il vorace sfruttamento delle risorse che minaccia di offendere la bellezza della nostra terra», è scritto. «Volevamo "rappresentare" i cittadini che lottano contro la speculazione energetica ma i nostri corpi, come la Pratobello 24, sono rimasti invisibili. Un silenzio assordante da parte della Giunta regionale. Durante la seduta, non un solo membro ha avuto il coraggio di riconoscere la nostra presenza e il nostro sacrificio. Il loro silenzio non è solo assenza di parola, ma un chiaro segnale del disinteresse per le comunità che lottano per i propri diritti e per il futuro della Sardegna. Siamo deluse, ma non intimidite».

Il malore

Ad assistere le donne della Pratobello in lotta c’era l’avvocato Michele Zuddas. Anche se in mattinata ha avuto lui bisogno di assistenza: subito dopo un’udienza in Tribunale, ha accusato un malore fisico, forse dovuto allo sciopero della fame che sta conducendo da undici giorni. Raggiunto il Pronto soccorso del Brotzu, gli sono state fatte le analisi di rito. Tuttavia, pare che, almeno fino all’incontro con i capigruppo, in cui i comitati ribadiranno la centralità della Pratobello, non lo interromperà.

I manifestanti

Fuori dal Palazzo i coordinamenti si sono fatti sentire per tutta la giornata. Con la musica, ma anche con la contestazione dei consiglieri regionali che lasciavano il Palazzo dal garage con le loro auto. A far visita al presidio, in mattinata, si è presentata anche la scrittrice Iride Peis, accompagnata da Mimma Perra, moglie di Giampiero Pinna, che circa 30 anni fa occupò per un anno intero il Pozzo Sella, a Iglesias. Finita l’occupazione, Davide Meloni, del Presidio permanente del popolo sardo, parla «di una grande vittoria della Pratobello». Mentre Davide Fadda, del comitato di Uta, definisce la garanzia di un incontro con maggioranza e opposizione «un primo passo: ma la Pratobello», ha spiegato, «ora è centrale in tutti i tavoli». Il presidio fuori dal Palazzo di via Roma di fatto è stato sciolto anche se, verso le 22, c’era ancora qualche manifestante.

