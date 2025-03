Finisce l’era Bach: il Comitato olimpico sceglie il successore 

Il Comitato olimpico internazionale va in conclave in cerca di una fumata bianca. Lo sport mondiale oggi sceglie il suo nuovo presidente, e l’elezione prevista dalle 16 a Costa Navarino (un centinaio di chilometri a sud di Olimpia, in Grecia), è la più incerta e politica di sempre. Se Thomas Bach lascia il trono dopo 12 anni confessando di essersi «sentito solo» nella crisi Covid, i sette concorrenti alla successione - vero record di candidature - dovranno scalare montagne più impervie: dalla questione della riammissione dei russi ai Giochi, alla trasformazione dei cinque cerchi in spot cinematografici per le città ospitanti fino alla sfida delle prossime Olimpiadi del 2028 negli Usa in era trumpiana.

«Andrò a Los Angeles a difendere il mio oro e le politiche di Trump sugli atleti transgender non mi intimidiscono: io sono una donna», ha detto la pugile algerina Imane Khelif (medaglia d’oro a Parigi la scorsa estate e protagonista suo malgrado di tante polemiche a causa del suo elevato tasso di testosterone) dopo l’annuncio che la boxe sarà ai Giochi hollywoodiani. I tre possibili favoriti per guidare il Cio sono l’inglese Sebastian Coe (ex campione di atletica), lo spagnolo e attuale vice presidente Cio Juan Antonio Samaranch junior e l’ex nuotatrice Kirsty Coventry. Sono 97 i votanti per un quorum di 49 preferenze.

Ma sono in corso grandi manovre diplomatiche, come quella di Bach a Kirsty Coventry, olimpionica del nuoto dello Zimbabwe e ora ministro dello Sport ad Harare, che sarebbe la prima donna e la prima africana a guidare lo sport mondiale, oltre a proseguire con ogni probabilità sul solco del presidente uscente. Dell’importanza del voto, assicura il presidente della Federsci mondiale Johan Eliasch, «sono consapevoli tutti gli elettori». La scelta si farà a porte chiuse, con un complesso meccanismo per il quale possono essere necessarie fino a 6 tornate: se nessun candidato raggiungesse subito il quorum, sarebbe eliminato l’ultimo per preferenze e si passerebbe a un nuovo voto.

RIPRODUZIONE RISERVATA