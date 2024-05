Finisce l’avventura dell’Alfieri nei playoff 

È finita a Caltanissetta la lunga avventura della Pan Alfieri Cagliari. In Sicilia è stata battuta 3-0 dall’Albaverde (25-12, 25-20, 25-23) nel match di ritorno dei playoff della serie B2 femminile di volley. Serviva una vittoria dopo la sconfitta per 3-2 al Pala Coni, sabato scorso, ma la squadra cagliaritana si è presentata al Pala Cannizzaro con quattro giocatrici infortunate e senza il coach Andrea Loi, rimasto a Cagliari per motivi di lavoro e sostituito in panchina da Fabrizio Sarno.

Del sestetto solitamente titolare, Moss ha giocato con un problema al polso, le ha dato il cambio Orro che rientrava dopo un lungo infortunio, Gulino è apparsa in campo sporadicamente, Boso è rimasta in panchina. L’Alfieri, giunta a Caltanissetta poco prima dell’orario di inizio, ha tardato ad entrare in partita e il primo set è scivolato via senza sussulti. Il secondo è stato inizialmente più combattuto, ma gli errori in ricezione hanno fatto scappare Caltanissetta (20-13) che ha resistito al break (4-0) dell’Alfieri, ed ha allungato nel finale. Terzo set con maggiori emozioni e incertezze, le ragazze di Sarno si portano avanti di un punto (20-19), ma sul 22-22 l’attacco dalla seconda linea dell’esperta Moneta e il successivo di D’Antoni sono fatali, L’Albaverde va in finale.

Si chiude così per l’Alfieri una stagione iniziata il 7 ottobre scorso con una vittoria. Il presidente Roberto Capra. «Devo dire grazie alle ragazze, arrivate ai playoff esauste e acciaccate dopo una lunga rincorsa. Abbiamo comunque ottenuto un risultato importante non solo per noi, ma per tutto il volley sardo».

