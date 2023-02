Finisce in un dirupo: bimbo salvo per miracolo  

Macerata. È stato ritrovato in buone condizioni di salute, dopo tre ore di ricerche tra la neve, un bambino di 6 anni, scivolato in un dirupo nei pressi della grotta di San Francesco, a Pian dell’Elmo, uno dei versanti del Monte San Vicino nel territorio di Apiro. Il piccolo, che si trovava con il padre, una zia e un’amica di famiglia, ha fatto un scivolata di 30-40 metri a valle. Una volta fermo, non si è perso d'animo e ha cominciato a camminare lungo una strada di campagna per cercare di tornare indietro. Così quando le squadre di soccorritori hanno perlustrato il fosso dove era caduto, non lo hanno trovato.

Allargando le ricerche però una squadra di vigili del fuoco e del soccorso alpino ha individuato la sua giacca a vento azzurra e lo ha raggiunto, dopo tre ore di ansia e di timori che fosse accaduto il peggio: il bambino camminando era arrivato in un punto lontano da quello della caduta.

La buona notizia del ritrovamento, poco prima che calasse il buio quando i soccorritori si stavano già preparando a proseguire le ricerche in notturna, con l'ausilio di un drone dotato di termocamera. Il bambino è stato trasportato all'ospedale Salesi di Ancona per accertamenti a scopo precauzionale, ma sta bene.

RIPRODUZIONE RISERVATA