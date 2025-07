Finisce in Spagna la fuga di Cavallari 

Ancona. È finita in Spagna, a Lloret del Mar, dove viveva come un turista dopo l’evasione del 3 luglio scorso durante un permesso per la laurea, la fuga di Andrea Cavallari, componente della banda dello spray, condannato per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) avvenuta nel 2018, dove morirono nella calca cinque minorenni e una 39enne. La polizia spagnola lo ha catturato, in un’indagine sinergica dei carabinieri e della Penitenziaria, mentre stava per andarsene da un albergo: indossava un maglietta bianca e occhiali da sole, in tasca 800 euro in banconote false. Non aveva armi e non ha opposto resistenza.

Il giovane, che aveva fatto perdere le proprie tracce da quasi due settimane, utilizzava un nome falso per cui aveva documenti contraffatti e una carta di pagamento elettronico che è stata tracciata nei vari spostamenti in Spagna fino alla cattura. Lo hanno spiegato gli investigatori e il procuratore generale di Ancona Roberto Rossi, nel corso di una conferenza stampa presso il Comando provinciale dei carabinieri di Ancona: «Non ci siamo dimenticati delle vittime di Corinaldo», è stato sottolineato, oltre alla sinergia tra gli investigatori di Ancona e Bologna e alla cooperazione internazionale intervenuta nelle indagini.

Si è trattato di «una fuga programmata» da parte di un soggetto «non certo sprovveduto», ha sottolineato il pg Rossi, glissando sulle indagini in corso, di competenza dei magistrati bolognesi, sulle circostanze dell'evasione e sulle complicità che hanno agevolato la fuga, ora interrotta.

«Dopo sei anni scontati in carcere, con altri cinque da scontare, una fuga di questo tipo dimostra che non ha recepito l'opportunità che il sistema concede», dicono gli inquirenti.

Da Bologna, dove si era dileguato, Cavallari si era rifugiato in Spagna, passando la frontiera via terra, per non essere fermato a controlli di polizia. Dopo un passaggio nella città di Gaudì e in alcune zone della provincia di Barcellona, dove aveva lasciato tracce seguite dagli inquirenti nello scorso fine settimana, si era spostato a Lloret del Mar. Lì aveva trovato alloggio in un hotel. Ieri mattina intorno alle 10 polizia e carabinieri hanno fatto scattare il blitz e lo hanno ammanettato.

RIPRODUZIONE RISERVATA