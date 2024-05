Finisce in cunetta con l’auto, grave turista tedesca 

Una donna gravemente ferita, trasportata con diversi traumi in codice rosso all’ospedale di Sassari. È il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato ieri, attorno alle 13, a poco distanza da Macomer, subito dopo il viadotto di S’Adde. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora, deviato sulla 131, tra Tossilo e Birori.

La vettura, condotta da una giovane turista tedesca, percorreva il tratto della 129, nel rettilineo che collega Macomer con il proseguimento della statale, verso Nuoro. Forse per la velocità, per una distrazione della conducente o per la scarsa conoscenza di quel pericoloso tratto di strada, la donna ha perso il controllo del mezzo che si è capovolto, finendo in cunetta. Le cause non sono chiare.

Subito sono scattati i soccorsi, è arrivata l’ambulanza medicalizzata del 118 che, vista la gravità, ha trasportato la donna ferita all’ospedale di Sassari, in codice rosso, per trauma diffuso in tutto il corpo.

I vigili del fuoco hanno estratto la conducente dall’abitacolo dove era rimasta incastrata tra le lamiere contorte.

Sul posto hanno operato gli agenti della polizia di Macomer. Il traffico è stato deviato sulla 131, via Tossilo. Sono intervenuti anche i carabinieri.

