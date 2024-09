Finisce in cella dopo il bluff 

Truffa dello specchietto, ma non solo. Un 23enne è finito nel carcere di Uta con l’accusa di aver estorto a un novantenne, residente ad Assolo, 800 euro dopo un “abbordaggio” in auto.

La truffa

Il pensionato stava percorrendo, a bordo della sua auto, la Statale che da Usellus conduce ad Assolo. Dopo aver superato una Fiat Bravo che viaggiava a bassissima velocità davanti a lui, l'anziano è stato a sua volta sorpassato. Poi il conducente gli ha intimato di accostarsi e, sceso dalla sua auto, lo ha accusato senza mezzi termini: «Mi hai provocato un danno alla macchina, mi devi dare i soldi». L’accusa mossa al 90enne era priva di ogni fondamento con un incidente mai accaduto. Il pensionato, spaventato e disorientato, ha consegnato 300 euro al 23enne come risarcimento cadendo nella trappola della “truffa dello specchietto”.

La minaccia

Non contento il rgiovane ha afferrato l'anziano, lo ha caricato in auto e costretto, una volta arrivati a casa, ad Assolo, a consegnargli altri 500 euro. Con una minaccia: «Se chiami i carabinieri ti affogo». Ci sarebbe stato anche un tentativo di impossessarsi di gioielli o monili in oro. Il pensionato, dopo essere stato riaccompagnato alla sua auto, ha chiamato subito i carabinieri. «Fortunatamente la vittima era riuscita a memorizzare in parte la targa dell’auto del malvivente, una Fiat Bravo», si legge in una nota dell’Arma. Ed è proprio grazie a questi indizi che i militari della stazione di Usellus e della compagnia di Mogoro sono riusciti a risalire al truffatore. A casa del 23enne hanno recuperato i soldi estorti all’anziano e poi lo hanno accompagnato in carcere.

