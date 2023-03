Finisce fuori strada per l’asfalto bagnato 

Finisce fuori strada con la sua auto e ne esce praticamente illesa. È successo nell’istmo di accesso a Sant’Antioco a una cittadina straniera residente a Calasetta che viaggiava verso Carbonia. L’asfalto bagnato avrebbe determinato la perdita del controllo della Citroen che è finita in cunetta. Per lei, fortunatamente, nemmeno un graffio. L’auto è stata rimossa con l’ausilio del carro attrezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Sant’Antioco per i rilevamenti.

Per l’occasione, hanno utilizzato un sistema innovativo che si usa per rilevare gli incidenti stradali, in dotazione da alcune settimane: un software sofisticato e preciso che è in dotazione a pochissimi Comuni della Sardegna e che garantisce la riduzione al minimo degli errori nella planimetria nella fase di rilevamento dei sinistri stradali e, di conseguenza, anche una maggiore affidabilità nell’attribuzione delle responsabilità. Attraverso l’inserimento dell’ubicazione dei mezzi, con sistema gps collegato a un tablet, nello spazio, permette l’elaborazione dei dati, come la distanza, la velocità e quindi la ricostruzione della dinamica. Il comando, constatata l’utilità del sistema, ha già provveduto alla formazione del personale che lo userà.

RIPRODUZIONE RISERVATA