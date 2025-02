Finisce dal gup per la fallita rapina a un edicolante 

Armato di un cacciavite, e con il capo coperto dal cappuccio, approfittando del fatto che la strada a quell’ora fosse deserta, erano le sei del mattino del 31 dicembre 2023, era entrato nell’edicola di viale Repubblica a Nuoro cercando di rapinare il titolare. Colto alla sprovvista dalla reazione del malvivente aveva tentato di colpirlo con il cacciavite all’addome, ma il suo fendente era andato a vuoto. Le urla avevano costretto il rapinatore alla fuga.

Un atto criminoso rimasto misterioso per un anno, il cui autore ora secondo la Procura ha un nome: sarebbe quello di Matteo Sanna, 21 anni, con alle spalle una fedina penale da brivido: un condanna da minorenne per tentato omicidio nei confronti di un altro ragazzino, per evasione quando dopo aver ottenuto i domiciliari si era strappato il braccialetto elettronico. Condanna che si era aggiunta a quella per un’altra rapina commessa ad un negozio di commercianti cinesi, il Super Bazar di via Lamarmora. Fatti che risalgono al dicembre 2023 e gennaio 2024, quando nel giro di pochi giorni il giovane aveva collezionato tre arresti e accuse di danneggiamenti. Martedì comparirà davanti al gup per la nuova accusa di tentata rapina.

