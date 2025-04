finisce con un altro ko il calvario del li punti l’ossese stravince e adesso pensa ai playoff 

Ossese 4

Li Punti 0

Ossese (4-3-1-2) : An. Sechi, Madeddu, Russu (18’ st Fancellu), Balbo, Tuccio, Saba (18’ st Porcheddu), Pinna, Nurra, Bah (24’ st Simula), Virdis (6’ st Franchi), Mascia (12’ st Vinci). In panchina Carboni, Gueli, Al. Sechi, Ubertazzi. Allenatore Demartis.

Li Punti (3-5-2) : Pittalis, Dettori, Ikekpolor, Castigliego, M. Serra, Manca, Cirotto (33’ st Sechi), Barbieri, Mcphee (18’ st Silanos), Dieni (38’ st Nulvesu), Murgia. In panchina: Soro, S. Serra, Delogu, Fresu. Allenatore Salis.

Arbitro : Masu Ruela di Olbia.

Reti : pt 7’ (r) Madeddu; st 11’ e 31’ (r) Franchi; 15’ Bah.

Note : espulso Canu (dir. Ossese); ammoniti Ikekpolor, Manca, Nurra.

Ossi. Un poker spietato ai danni del già retrocesso Li Punti, a cui vanno applausi di encomio per aver disputato un primo tempo ad armi pari, prima di caracollare sferzato dai cambi di Demartis. L’allenatore dei sassaresi, al termine della gara, commenterà contrito: «Sulla partita c’è poco da dire: abbiamo onorato fino all’ultimo il campionato con una rosa ridottissima. È un finale amaro: a dicembre eravamo ottavi con la terza miglior difesa, senza voli pindarici a livello economico. È stato un anno difficile, con tanti infortuni importanti. Ho portato a compimento il mio lavoro con professionalità nonostante non abbia visto determinati valori, in questa stagione, che mi appartengono».

Se il sipario si chiude per gli ospiti, rimane aperto per i casalinghi che entrano nel pieno tourbillon da playoff. Sabato prossimo riapriranno le porte del Walter Frau e sfideranno il Tempio.

La gara si sblocca, dopo pochi minuti, su un rigore realizzato da Madeddu (fallo di Serra su Mascia). Le teste di Balbo (12’) e Virdis (42’) sfiorano il raddoppio, che arriverà in apertura di ripresa con gli ingressi di Franchi e Bah. Il primo è letale all’11’: su una rimessa del proprio portiere, supera Pittalis in uscita, con uno scavetto. Il secondo (15’) firma il tris con un’incornata su un traversone di Tuccio. Il poker è di Franchi, ancora dagli undici metri.

