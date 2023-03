Finisce con l’auto sotto il camion, gravemente ferita 

È finita con l’auto contro un camion in sosta, riportando gravi ferite alla spalla e al torace. L’incidente, successo ieri mattina intorno alle 10, sulla strada che conduce a Perfugas, ha coinvolto tre mezzi. Da chiarire l’esatta dinamica che ha provocato lo scontro violento tra una Mercedes, che procedeva in direzione Santa Maria Coghinas, e il furgone parcheggiato sul lato opposto della carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni una donna di 60 anni, originaria di Magomadas, per cause ancora da accertare, mentre procedeva sulla provinciale 92, dopo aver urtato una Punto che si immetteva sulla strada, ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro un camion in sosta. Con la Mercedes si è infilata tra il motore e la motrice. Un impatto pauroso che ha fatto temere il peggio. La donna è rimasta intrappolata nella macchina accartocciata. Estratta dall’abitacolo è stata soccorsa dall’equipe medica del 118 accorsa sul posto con l’ambulanza. Ma vista la gravità della dinamica, gli operatori sanitari hanno ritenuto opportuno chiedere il supporto dell’elisoccorso. Trasportata in codice rosso all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, la donna cosciente è tenuta sotto osservazione dai medici. Le condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Perfugas. (m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA