Finisce ai sedicesimi l’avventura negli Usa 

Si è conclusa ai sedicesimi di finale l’avventura del Cagliari in North Carolina per il torneo di calcio a sette “The Soccer Tournament”. Fatale la sconfitta per 5-2 contro il Newtown Pride, team vincitore della prima edizione nel 2023 e già giustiziere dei rossoblù (allora in tandem con il Como) la scorsa estate.

La squadra scelta per l’occasione dal Cagliari e guidata da Pisacane era composta per lo più da giocatori della Primavera tra cui il capitano Vinciguerra e il difensore Pintus che nel finale di stagione ha esordito in Serie A. A rappresentare la prima squadra, invece, sono stati Viola, Kingstone e Ciocci. L’intera comitiva è attesa per oggi in Italia.

Oltre lo sport

Al di là del risultato, è stata un’esperienza importante, «non solo da punto di vista sportivo, ma anche culturale e dei progetti di internazionalizzazione del club», tiene a precisare lo stesso club rossoblù. «Tante le attività sviluppate intorno ai campi del WakeMed Soccer Park di Cary, con molti tifosi italiani, incuriositi dal mondo Cagliari, da ciò che offre la Sardegna, dalle peculiarità del territorio e della storia rossoblù. Tra giochi, ricettività ed engagement, lo stand del Cagliari è stato uno dei punti nevralgici dell’evento accanto alle altre realtà professionistiche».

