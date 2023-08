Finisce a reti inviolate la sfida tra Villacidrese e Iglesias 

Villacidrese 0

Iglesias 0

Villacidrese (4-2-3-1) : Cocozza, Pittau, Lussu, Carboni, Aramu, Mattia Pinna, Muscas, La Torre, Suella (23’ st Lilliu), D. Pinna (30 ‘ st Canu), Fantasia (28’ st Aru). In panchina Sitzia, Bruno, Matteo Pinna, Figus, Cinus, Garau. Allenatore Mannu.

Iglesias (4-4-2) : Esposito, Mastino, Zedda, Bringas (30’ st Isaia), Hundt, Carubini, Kouadio (15’ st Porru), Piras (28’ st Caverzan), Pavisich, Illario (40’ st Atzeni), Cortes. In panchina Pilloni, Todde, Putzu, Filippi, Fadda. Allenatore Marongiu.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Note : ammoniti Carboni, Illario, Zedda. Recupero: 1’ pt, 5’ st.

PABILLONIS. Finisce a reti inviolate la gara di andata del primo turno di Coppa Italia regionale di Eccellenza tra Villacidrese ed Iglesias. La prima partita ufficiale della nuova stagione si è stata disputata al “Tonino Tiddia” in quanto il “Comunale” di Villacidro è interessato da lavori di restauro. La gara. Non si registrano azioni pericolose da ambo le parti, infatti le due squadre hanno pensato a non farsi male. A metà di ogni frazione di gioco l’arbitro Marongiu della sezione di Sassari ha interrotto il gioco per alcuni minuti per una pausa rinfrescante. In un primo tempo caratterizzato dall’afa, l’Iglesias aveva in mano il pallino del gioco e la Villacidrese cercava di pungere in ripartenza. Nella ripresa invece le parti si invertono e sono i “padroni di casa” a cercare di fare la partita mentre i gli ospiti giocano in contropiede, tutti condizionati stavolta dalle folate di forte vento. Nella gara di ritorno ad Iglesias ci deciderà tutto.

