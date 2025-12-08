Fini: «Sciogliere An fu un mio errore, ora voto Meloni» 

Un effetto deja vu. Con dentro un po' di storia. Dopo diciassette anni Gianfranco Fini è tornato sul palco di Atreju. Nel frattempo, tanta acqua è passata sotto i ponti. Non sempre calma. Ma l'accoglienza del popolo di FdI è stata calorosa. Non era scontato. Seduto di fronte a Francesco Rutelli, protagonista con lui trentadue anni fa di uno storico duello per il Campidoglio, Fini ha subito messo a verbale di sentirsi in famiglia: «È un momento bello, emozionante. È un ritorno a casa, se me lo consentite". Il pubblico accetta, con un applauso. A dialogare con Fini c’è Rutelli. Nel 1993, nella campagna elettorale per il sindaco di Roma, se ne dettero di santa ragione. Fu la prima sfida della Seconda Repubblica. Stavolta hanno conversato che sembravano due amici al bar. E infatti la serata si è chiusa con una gag da coppia navigata. «La prossima volta – ha scherzato Fini – il sindaco lo faccio io e tu fai il vice».

La storia è tornata negli aneddoti, senza ruggini. L'uno di fronte all'altro c'erano l'ultimo leader del Msi e primo di An, insieme a un ex radicale, verde, Margherita. Insomma, non solo l'inizio della Seconda Repubblica, ma anche un ricordo della Prima. Però quello che contava era capire come sarebbe stato il ritorno di Fini. O forse l'ingresso di Fini in FdI. Visto che nel pubblico c'erano tanti militanti e tanti aspiranti qualcosa, Fini ha fatto una premessa: «Non ho chiesto e non chiedo nulla, lo sanno Arianna e Giorgia. Ammetto di aver fatto un errore a sciogliere An, perché era un pèartito basato su un senso comunitario. Ma un merito che ho riconosciuto a Meloni è quello di aver ricostruito questa comunità. Mi ci riconosco, l'ho votata, anche se non condivido tutto al 100 per cento».

E invece ha lasciato più a bocca aperta la risposta di Rutelli. Lui nel centrosinistra di oggi ci si riconosce? «Passiamo alla domanda successiva». Eppure da quella parte ha tenuto tutti i piedi. Da leader della Margherita ha fondato il Pd. Ma anche per Rutelli di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. E poi su quel palco era a fare la spalla: «Com'è quella serie? – ha scherzato –. Ritorno al futuro? Sapevo che sarei venuto per un tributo a un fondatore e a un rinnovatore di questa vicenda politica. Ripercorrere la vicenda dell'elezione 1993 è un pretesto per farlo tornare qua. Io sono un'esca...». Poi Fini figliol prodigo, o padre prodigo, ha dovuto fare il mea culpa sullo scioglimento di An («sono essere intellettualmente onesto, ammetto gli errori»), con applausi dal pubblico forti quasi come all'inizio. Nel clima di complimenti alla padrona di casa, anche Rutelli si è adeguato: «Rispetto Meloni. Gestisce un cambiamento geopolitico e strategico. Su alcuni grandi temi si può andare oltre la competizione brutale».

