Fini elogia Meloni: «Ha ricomposto la casa della destra» 

Gianfranco Fini non tornerà in politica, non porta rancore ma di pietruzze da togliersi ne ha ancora. «Non sono stato espulso dal Popolo delle libertà ma dichiarato incompatibile e l’ho appreso dal comunicato stampa di un organismo che non conoscevo. Non me ne sono andato». Da pietra miliare della destra italiana, l’ex leader di An si apre a uno sfogo che alterna rammarico e mea culpa. Lo fa a sorpresa, in una sala stracolma del Senato. Di errori, ammette, ne ha fatti «a iosa». Compreso quello di aver sottovalutato le intuizioni di Giorgia Meloni alla guida di Fratelli d’Italia e poi dell’Italia. Che avesse votato per lei nel 2022, Fini l’aveva già rivelato. Ora completa l’elogio: «Ha fatto un piccolo autentico capolavoro», riuscendo «a ricomporre una comunità politica in un’unica casa».

Lo scontro con Berlusconi

Eppure nessuna tentazione per un suo ritorno in scena. «Non esistono uomini per tutte le stagioni», ha detto. «Non esiste la possibilità di fermare il tempo». L’uomo della svolta di Fiuggi e che ha pagato personalmente lo strappo con il Popolo della libertà, non si sottrae all’analisi. È in prima fila alla presentazione del libro sul “Caso di Futuro e Libertà ai tempi di Giorgia” scritto dall’ex deputato Carmelo Briguglio. Non era previsto che parlasse ma sollecitato dai relatori, accetta. E non si ferma per 20 minuti. Immortalato per sempre nell’affronto lanciato a Silvio Berlusconi nel 2010 con quel «Che fai, mi cacci?», ne approfitta e puntualizza: «Sfido chiunque a trovare una dichiarazione che dica: “Io me ne vado dal Pdl”». Non nega però le frizioni nella maggioranza di allora e le divisioni da Silvio Berlusconi. «C’era un’oggettiva differenza di posizione e un diverso modo di concepire l’azione politica e di governo. Governare non vuol dire comandare». Fini riconosce gli errori suoi e i meriti di Meloni. In particolare «l’intuizione di dire “ridiamo identità e dignità alla destra”».

