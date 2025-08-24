Fingono di gettarsi sotto le auto, grave 27enne travolto  

Brescia . Un gioco che per poco non finisce in tragedia: un salto sul marciapiede e l’altro in strada a ogni passaggio delle auto. Fino a quando una vettura non è riuscita a evitare il pedone e lo ha investito. Il ferito, trasportato agli Spedali civili in codice rosso ma non in pericolo di vita, è un ventisettenne irlandese in vacanza con un amico sulla sponda bresciana del Lago di Garda, che sabato notte a Gardone Riviera ha avviato un gioco pericoloso. Dopo aver esagerato con l’alcol in due hanno iniziato a far finta di lanciarsi sotto le auto in transito lungo la Gardesana, la strada che costeggia il lago di notte, passate le due. Ad avere la peggio è stato il ventisettenne sbalzato sul cofano di una Porsche e poi scaraventato a terra sotto gli occhi dell’amico e di altri giovani subito accorsi. Il giovane se l’è cavata con un mese di prognosi, ma gli inquirenti stanno facendo piena luce su quello che al momento pare essere un episodio isolato da parte di ragazzi ubriachi, anche se da tempo rimbalzano sui social sfide fra i giovani come quella del train surfing con ragazzini che si aggrappano a treni e metro in movimento. I carabinieri ritengono che sia stata una bravata figlia dell’abuso di alcol. Una bravata comunque ripresa in video: quelli però delle telecamere di sorveglianza. L’automobilista tedesco, negativo ai test di alcol e droga, ha spiegato alle forze dell’ordine di non aver potuto evitare l’incidente perché si è trovato improvvisamente il giovane davanti. L’impatto è stato violento come dimostra il parabrezza della Porsche distrutto sul lato del guidatore, ma il 27enne fortunatamente non ha riportato conseguenze troppo gravi.

RIPRODUZIONE RISERVATA