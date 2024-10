Finge un malore per denunciare l’ex 

Per poter chiedere aiuto, ha finto un malore: una volta arrivata in ospedale ha parlato con i medici e subito dopo c’è stata la segnalazione alla Polizia. Sono stati gli agenti delle volanti a ricostruire mesi e mesi di violenze psicologiche e alcune anche fisiche sulla donna da parte, secondo le accuse, dell’ex compagno. Così, come disposto dal pm di turno, l’uomo, un 40enne residente in centro, è stato arrestato. Ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria: tra oggi e domani ci sarà l’interrogatorio per la convalida.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due vivevano ancora insieme nonostante un rapporto difficile. Per poter denunciare l’uomo, la donna domenica scorsa ha fatto finta di avere un malessere per poter raggiungere l’ospedale. In questo modo ha raccontato angherie e violenze. Dopo aver raccolto alcuni riscontri su quanto denunciato, c’è stato l’arresto eseguito dai poliziotti.

