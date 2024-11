Finge di farsi male al lavoro: condannato 

Era caduto da una bicicletta, ma aveva dichiarato di essersi fatto male in caserma così da farla ipotizzare come causa di servizio. Per questa ragione un poliziotto è stato condannato in via definitiva a un anno di reclusione per falso. La Polizia aveva anche chiesto di licenziarlo, ma il Consiglio provinciale di Disciplina della Questura di Cagliari gli ha salvato il posto di lavoro decidendo di sospenderlo per un mese. Una sanzione che anche il Tar Sardegna ha ritenuto legittima.

La vicenda

L’agente, all’epoca dei fatti in servizio alla Stradale, era stato coinvolto in un procedimento penale per falso ideologico. «Così come acclarato in tre gradi di giudizio», si legge negli atti della sentenza del Tar Sardegna che ha ritenuto legittima la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un mese, «durante un periodo di convalescenza per un infortunio per causa di servizio, aveva redatto e consegnato ai suoi superiori una relazione in cui aveva attestato falsamente di essersi infortunato cadendo nei bagni degli alloggi della caserma». Nel corso dell’indagine è poi emerso che l’agente, reduce dalla visita al Pronto Soccorso, aveva detto all’Ispettore Capo di essersi fatto male il giorno prima cadendo in bagno, ma quando l’Ufficio della Polstrada ha richiesto all’ospedale l’originale è emerso che, il giorno della caduta, il giovane aveva detto ai medici di essersi fatto male alle 10 del mattino cadendo dalla bici.

La condanna

Condannato in primo e secondo grado a un anno di carcere (con pena sospesa) per il reato di falso, il ricorso in Cassazione era stato giudicato inammissibile e dunque la sentenza era diventata definitiva. La Commissione disciplinare, dal canto suo, aveva ritenuto eccessivo il licenziamento, optando per la sospensione dal servizio. «Non può dirsi violato il principio di proporzionalità», scrivono i giudici che hanno respinto il ricorso del poliziotto, difeso dall’avvocato Francesco Morittu, «non risultando la sanzione applicata manifestamente sproporzionata rispetto al fatto addebitato. Il fatto, così come accertato dal giudice penale ed esaminato in sede istruttoria disciplinare – prosegue la sentenza – è consistito nell’avere fornito una diversa ricostruzione della realtà in riferimento all’infortunio subito, ponendo in essere una serie di condotte, tutte temporalmente e logicamente interconnesse dal medesimo intento illecito di supportare un racconto non veritiero della vicenda». Insomma, avendo voluto ingannare il datore di lavoro risultano corrette sia la condanna penale che la sanzione disciplinare.

