Finestrini spaccati solo per gioco 

La brutta sorpresa arriva sempre al mattino, quando si esce di casa per andare al lavoro o per una commissione. Sono in aumento le segnalazioni di cittadini che trovano i finestrini della propria vettura frantumati, spesso solo per gioco, e gli interni rivoltati, esito di furti – riusciti o meno – avvenuti durante la notte. Il modus operandi è praticamente sempre lo stesso: prima si rompe il vetro, poi si prova a forzare lo sportello. Se non si riesce, si cerca di arraffare quello che si può senza entrare in auto. Accade in centro come in periferia, quindi nelle ultime settimane nessuno dorme sonni tranquilli. E tra i residenti monta la rabbia.

Danni

«La nostra macchina è stata aperta in via Tito. Lo sportello di dietro, lato guidatore, è stato completamente forzato, hanno abbassato il sedile e rubato uno smeriglio e un frullino da lavoro: 500 euro di materiale», la testimonianza di Jessica Melis. «Nella stessa via è successo anche a un’altra auto, speriamo che si riesca a trovare questi malviventi. Noi metteremo la telecamera fuori casa». Una soluzione – quella della videosorveglianza – che però non dà sempre risultati. «Alle 23 rientro a casa e parcheggio la macchina in via Augusto», ricorda Danilo Piredda. «Alle 2 del mattino dalle telecamere della farmacia e del vicino si vede una persona in bicicletta, che controlla tramite una torcia ogni singola vettura parcheggiata. Alle 4.30 torna per aprire il mio veicolo perché all’interno era presente una borsa di mia figlia, ha spaccato il vetro destro anteriore. Dai video si vede bene la persona anche se è incappucciata, abbiamo fatto la denuncia ai carabinieri ma senza alcun risultato o notizia».

Le azioni

Spesso i bersagli sono comunque scelti alla cieca, quindi capita anche di non trovare niente di valore, causando però centinaia di euro di danni. «La nostra macchina era parcheggiata davanti a casa, presso via Monte Arci, al confine tra Selargius e Monserrato», racconta Lisa Deidda. «La mattina seguente l’abbiamo trovata aperta, con il vetro spaccato. Hanno rovistato e trovato solo un pacchetto di sigarette. Non è la prima volta che capita, più volte è stata aperta anche il veicolo della vicina». Un'esperienza simile per Cristiano Meloni: «Mi hanno spaccato il piccolo vetro triangolare, in via Villacidro. Trecento euro di danno per prendere solo un pacchetto di sigarette, nonostante ci fossero occhiali da sole e powerbank. Il problema è che queste persone sono avvantaggiate dal fatto che a Monserrato non gira nessuno, dalle 20.15 non c’è un’anima viva ed è tutto buio, l’illuminazione è scarsa. A me è la seconda volta che succede».

RIPRODUZIONE RISERVATA