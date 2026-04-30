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Via Solferino.
01 maggio 2026 alle 00:20

«Finestre bloccate, e aule polverose nella scuola primaria»  

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Finestre bloccate, aria che non circola, tende «deteriorate e presumibilmente sature di polveri»: è la fotografia di alcune aule della scuola di via Solferino a Oristano, finita al centro di un’interrogazione urgente in Consiglio comunale.

Nel documento, firmato da Francesco Federico, insieme a Francesca Marchi, Carla Della Volpe, Speranza Perra, Massimiliano Daga, Maria Obinu, Umberto Marcoli e Giuseppe Obinu, si parla «di non adeguata salubrità» degli ambienti, con riferimento anche a un’aula della primaria “Sacro Cuore”, assegnata agli alunni dopo la dichiarata inagibilità della precedente. Il nodo principale è l’impossibilità di aprire le finestre, che «impedisce un adeguato ricambio d’aria», aggravata dalla presenza di tendaggi vecchi e carichi di polveri.

Le conseguenze, secondo quanto riportato, sono già tangibili: «Episodi di tosse, starnuti e possibili reazioni allergiche», al punto che in alcuni casi si è reso necessario spostare gli studenti. Una situazione che, sottolineano i consiglieri, «non è idonea alla permanenza prolungata» e che incide direttamente sulla salute dei minori.

Da qui la richiesta al sindaco e alla Giunta di verificare con urgenza quanto segnalato e di indicare «quali interventi immediati si intendano adottare», oltre alle tempistiche per la risoluzione definitiva del problema. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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