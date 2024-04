Fine vita, ricorso al Tar Governo e Ministero  contro l’Emilia Romagna 

La polemica sul fine vita, con le regole operative che l’Emilia-Romagna si è data a febbraio per sopperire a un vuoto normativo e a una pronuncia della Corte Costituzionale, si sposta ancora una volta sul piano nazionale. Contro la Regione guidata da Stefano Bonaccini il governo, con la presidenza del Consiglio e il ministero della Salute, ha presentato un ricorso al Tar per bloccare le delibere della Giunta che individuavano le linee guida per le aziende sanitarie locali, con iter e tempi per le eventuali richieste di suicidio medicalmente assistito.

Il vuoto legislativo

Replica il presidente Bonaccini sostenendo che «si è passato il limite», con una campagna elettorale «sulla pelle delle persone». Un «ricorso ideologico» attacca la segretaria del Pd, emiliana, Elly Schlein, «Facciamo una legge in Parlamento». A dare notizia del ricorso al Tar è la consigliera regionale di FI Valentina Castaldini, che aveva depositato un ricorso simile a marzo. Il 12 aprile, spiega, presidenza del Consiglio e ministero della Salute hanno depositato al Tar dell'Emilia-Romagna un ricorso contro la direzione sanitaria salute della persona in Regione. La richiesta è l'annullamento delle delibere. A febbraio la giunta regionale aveva approvato due delibere per l'accesso al suicidio medicalmente assistito per colmare il vuoto legislativo in materia e di mettere le aziende sanitarie nella condizione di garantire un diritto sancito da una sentenza della Corte costituzionale. Alle Asl sono quindi state inviate delle linee guida che stabiliscono iter e tempistiche del fine vita: massimo 42 giorni dalla domanda del paziente alla eventuale esecuzione della procedura farmacologica.

Parere non vincolante

Tra gli elementi contestati nel ricorso, l’istituzione di un organismo ad hoc, il Comitato regionale per l'etica nella clinica, che è chiamato a esprimere il parere, non vincolante, sulle richieste dei pazienti. Le delibere della giunta erano arrivate pochi giorni prima del via in Assemblea legislativa del dibattito su una legge sul fine vita: due le proposte in esame, quella di iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscioni e un'altra del Movimento 5 Stelle, poi accorpate.

