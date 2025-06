Fine vita, il disegno di legge in Aula a metà luglio 

Il ddl sul fine vita approderà in Aula ai primi di luglio. Ieri la commissione Sanità ha approvato l’articolato ed esaminato i cinquanta emendamenti depositati (quasi tutti di FdI), ora il testo verrà inviato all’assessorato competente per le valutazioni tecniche e alla commissione Bilancio per il parere sulla spesa.

Quindi il ritorno in commissione Sanità per l'approvazione definitiva - attesa per il prossimo martedì - data da cui partiranno anche i dieci giorni a disposizione della minoranza per redigere la relazione. Calendario alla mano, la legge dovrebbe approdare in Aula la seconda settimana del mese prossimo, prima comunque della variazione di bilancio annunciata dalla Giunta.«Questo è certamente un tema divisivo - ha spiegato ieri la presidente della sesta Carla Fundoni (Pd) - ma credo che in commissione sia stato svolto un ottimo lavoro, in un clima di collaborazione e rispetto tra schieramenti. Ci tengo a ringraziare tutti gli auditi, perché hanno svolto un lavoro prezioso per tutti i consiglieri regionali, non solo per quelli che fanno parte della commissione». Sul rischio che la legge possa essere impugnata dal governo, come già accaduto in Toscana, Fundoni ha chiarito: «Nella nostra norma abbiamo inserito, proprio pensando all'esempio della Toscana, delle integrazioni, diciamo che ci siamo portati un po' avanti rispetto a questa ipotesi. Fondamentalmente crediamo che come vulnus resti solo quello su chi si debba occupare di questo tema, se il Governo o le Regioni».

Minoranza

All'attacco il centrodestra con Alice Aroni, esponente dell'Udc e vice presidente della commissione Sanità: «Questo è un tema troppo importante, delicato e sensibile per poter essere affrontato così celermente, con poche audizioni in commissione - ha detto – sarebbe stato opportuno aspettare un provvedimento del Governo, perché la competenza in materia è statale, non regionale. Sarà l'ennesima norma di questa legislatura ad essere impugnata».

