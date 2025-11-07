Fine vita, esperti a confronto tra etica e legge 

Una giornata di studio e riflessione dedicata ad un tema complesso e sensibile della medicina contemporanea: il fine vita. Il convegno, promosso dalla Struttura di anestesia e rianimazione del Brotzu diretta da Maria Emilia Marcello, è in programma oggi a partire dalle 8:30 nella sala “Atza” dell’ospedale San Michele. Sarà un confronto tra professionisti, esperti e operatori sanitari su aspetti etici, giuridici, clinici e sociali che accompagnano le fasi terminali dell’esistenza.

«Affrontare il tema del fine vita significa interrogarsi sul senso più profondo della cura. Curare non vuol dire soltanto guarire, ma anche accompagnare, ascoltare, alleviare la sofferenza e garantire, fino all’ultimo, la centralità e la dignità della persona», commenta il commissario straordinario del Brotzu Maurizio Marcias. «È un impegno che coinvolge l’Azienda, chiamata ogni giorno ad assistere pazienti e famiglie in momenti di grande fragilità. Parlare di fine vita significa riaffermare il valore della relazione di cura e il dovere, etico e professionale, di essere accanto alla persona fino alla fine, con competenza, rispetto e umanità». Il convegno è rivolto in particolare a medici, infermieri, psicologi e operatori socio-sanitari impegnati nella costruzione di un approccio responsabile, consapevole e rispettoso della dignità della persona nelle ultime fasi della vita.

