Fine (si spera) del calvario: torna Rog  

Anche l’ultima riserva è stata gettata via, Rog è abile e arruolabile. Un allenamento completo e il croato potrà essere convocato da Ranieri per la trasferta del Cagliari, a Pasquetta, sul campo del Pisa.

Finalmente Rog

Ieri tutto l’allenamento con i compagni, compresa la partitella finale. Rog spera di spazzar via i problemi che lo hanno tormentato sin dalla preparazione, saltata in toto per i fastidi muscolari “regalo” dei due anni di stop per la doppia rottura del crociato. L’esordio nel finale della prima a Como, poi la maglia da titolare, il gol-vittoria al Modena. Ma i guai sono dietro l’angolo. Una contusione gli fa saltare due gare, una botta alla coscia lo tiene fuori fino all’inizio del nuovo anno. Ranieri lo butta nella mischia a Cittadella, ma Rog viene fermato prima dal Giudice sportivo e poi da una elongazione al polpaccio rimediata col Genoa. Un mese dopo rieccolo a disposizione, con la speranza di far fare al Cagliari il salto di qualità nel momento clou della stagione.

Verso Pisa

Dentro Rog, Ranieri dovrà rinunciare ancora a Pavoletti (che prosegue nel recupero dall’infiammazione alla caviglia) e Capradossi (riposo e terapie per un fastidio al ginocchio), oltre allo squalificato Zappa, con Di Pardo pronto a sostituirlo. Oggi nuovo allenamento al mattino. (al. m.)