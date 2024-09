Fine settimana tra film e musica 

Prenderà il via venerdì prossimo a Sant’Anna Arresi la sesta edizioni del festival cinematografico AngoLazioni. «Quest’anno – dice l’assessore alla Cultura Fabio Diana - il programma prevede oltre al cinema diverse attività complementari: musica per riscoprire antiche e nuove sonorità dell’Isola, trekking per conoscere il nostro territorio, momenti enogastronomici per gustare le delizie locali e un workshop di teatro per provare a scoprire identità diverse».

La manifestazione si svolgerà in tre giorni. In tutti gli appuntamenti sul palco registi, attori e scrittori per introdurre il tema della serata e presentare il film che verrà proiettato. Quest’anno la madrina della rassegna sarà Noemi Medas. Syama Rayna è l’ospite d’onore della rassegna calasetta. (f. m.)

