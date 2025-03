Fine settimana, gli appuntamenti  

Un salto in Irlanda in Fiera per San Patrizio con live e djset, il rapper pugliese Rrari del Tacco al Soho e ancora tanti party e serate con musica house e latina.

Venerdì . House music al Soul con dj Contu. Al De Candia, live di Riccardo Mannai, poi in consolle JFK e Meloni. Reuniao al Saudade di Palazzo Doglio con la house musica di Laddo. Al Bacan, precena con DJ Agostinelli, live con Rovelli poi Marcello (house). Live al BLiv con Sandra Trudu Quartet. Al Sunset deep house con dj Cris. Festa a Su Tzirculu con live di Trigariu e Arrogalla, poi djset di Ferrocromo.Le disco: al Soho Zona Trap ospita il rapper Rrari Dal Tacco. I DJsono 4AM, Spoli e Nait. Il Room serata targata Stars con i DJ Casu, Cozzolino e Bacchi (hip-hop/latino), voice Garghy. Musica latina al Mag con i DJ Picci, Roly e B-Miken. Festa Bellini al Tulum con Luma e Laddo (house). Allo 040 Cena in rosa, poi dance 90/00 con dj Testa. Al Capitol Perreo Cosmico, cumbia, salsa, reggaeton con i dj Marcos, Amazig e Pupusa. Bella Gente, party con hits al Donegal.

Sabato . Si festeggia San Patrizio all’Opera della Fiera: live con Molly’s Chambers, Dress in Black e Carovana Folk. Djset con Calb, Jfk e Palidrottu. Al Capitol live con i Superlatin Sextett, poi house con Two Lee. Al Colonial live di David Costantino. Al Mag, latino/hits dei dj Picci e Nait. Smomo (afrohouse) e Sanders (house) sono i dj del Bacan. Ancora Live: omaggio a Lucio Dalla al BFlat, Rovelli al Pummarola e Mannai all’Evoque.l Soho (DJ Leoni, Farigu e Pinelli, musica latino/dance/hits). Al Room dance e latina con i DJ Bacchi, Casu, Matthew, Cozzolino e Spoli, voice Garghy. House al Tulum con i DJ Laddo e Venc. Al 7Vizi mixano i DJ Angioni e Simon (hits/latino). Allo 040, hip-hop con Casu e dance ’90/00 con Berrita.

