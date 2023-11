Fine settimana con S’Antunna 

S’Antunna è considerata la regina dei funghi e sarà al centro di numerose iniziative nel prossimo fine settimana, a Macomer, con la rassegna regionale, giunta alla XXV edizione, della mostra micologica ideata e organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con la cooperativa Esedra, l’associazione culturale Maart, col patrocinio del Comune. Tutte le manifestazioni si svolgono da venerdì a domenica nei locali storici dell’ex stabilimento lanario Alas. In vetrina non solo funghi, ma anche i prodotti enogastronomici, legati alla tradizione isolana. La mostra micologica, in particolare, consente di vedere esposte le specie classificate e determinate, grazie alla presenza di esperti, con una squadra scientifica, coordinata da Franco Sotgiu. Tutti saranno a disposizione per risposte e chiarimenti ai visitatori e alle scuole di ogni ordine e grado.

Tra le manifestazioni anche la quarta edizione dello show cooking “Il fungo è servito”, con la partecipazione dello chef Pier Paolo Argiolu “Cozzina”, insieme a Raimondo Mandis, presidente dello Slow food sud Sardegna. L’evento ha come contorno spettacoli folcloristici, canti e balli, degustazioni e altro.

La rassegna, anche per l’approccio scientifico, tende a valorizzare e sensibilizzare la conoscenza e la raccolta della pregiata Antunna, fungo gustoso. Non mancheranno gli incontri e le conferenze, dove saranno illustrate le specie dei funghi raccolti nelle escursioni organizzate dalla cooperativa Esedra. È il turismo esperienziale, per dare impulso alle attività produttive del territorio.

