Fine settimana con Primavera in Planargia 

Conto alla rovescia per la manifestazione "Primavera nel cuore della Sardegna” che si terrà il 6 e 7 maggio. La grande festa della primavera dell'intera Planargia coinvolgerà produttori, associazioni, Comuni e Pro Loco del territorio, ma anche quanti fanno parte del progetto “Le strade della malvasia”. Soddisfazione per l’entusiasmo che si sta riscontrando è manifestato dal sindaco Casula. «Tutti insieme abbiamo lavorato per migliorare la manifestazione - afferma - con la scelta che si sta dimostrando vincente di un coinvolgimento ampio dei musei, degli operatori commerciali, ristorazione e bar». Grande successo anche per la promozione dell’evento. che ha coinvolto gli operatori delle agenzie viaggio e dell’accoglienza alberghiera per predisporre pacchetti che faranno da traino per l’arrivo di turisti. Importante il supporto dei commercianti cittadini per il progetto “Negozi in rete” e della Unione Italiana cuochi sezione di Oristano. ( s. c .)

