Fine settimana con la Madonna della Salute 

«La Madonna della Salute deve tornare ai vecchi fasti, è la Festa Manna del paese e noi ci siamo impegnati, e ci impegneremo, per farlo». Così Gabriella Dessì, portavoce del nuovo comitato per la festa della Madonna della Salute questa volta tutto al femminile.

Le funzioni religiose inizieranno domani con la messa e i canti, mentre alla sera ci sarà come ospite il cantante Marco Carta. La processione, con la partecipazione dei gruppi folk, della banda e delle launeddas, è prevista per domenica dalle 08.30, mentre dalle 18 si alterneranno esibizioni di danza e sport per poi lasciare la scena alla musica dal vivo e allo spettacolo pirotecnico.

«Abbiamo cercato di collaborare con quante più persone, solo così si ottengono dei risultati. Nell'organizzazione della festa siamo state supportate dalla Pro Loco, dai Caution group 2.0 e dall'amministrazione comunale. Abbiamo cercato anche di portare delle innovazioni, come il racconto della storia della festa e dei momenti principali proprio per avvicinare i giovani a questa festa», conclude Dessì che sui social sta facendo promuovendo l’evento grazie alle foto e alla narrazione costante dei vari momenti della festa, a partire dal taglio del mirto per la realizzazione degli archi che vengono posati per abbellire il paese. (jo ce.)

