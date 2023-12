Fine settimana con i micologi alla scoperta dei funghi 

Un fine settimana nel cuore della città alla scoperta dei funghi freschi in compagnia degli esperti. Oggi e domani al centro polifunzionale di via Roma a Nuoro si terrà la seconda mostra micologica, un'esposizione di funghi freschi organizzata e curata dal Gruppo micologico nuorese con il patrocinio del Comune di Nuoro e la partecipazione dell'ispettorato micologico della Asl Nuoro. Saranno presenti in sala vari micologi pronti a rispondere alle domande dei curiosi, appassionati o anche di chi vorrebbe avvicinarsi a questo mondo. La mostra è aperta all'intera cittadinanza a partire da stamattina: 10.30-13 e 16-20, domani 9-13 e 16-20.

