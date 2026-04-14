Fine settimana all’insegna di arte e natura 

“Bellezze di Portoscuso” in vetrina nel fine settimana tra storia, natura e tradizione. Si inizia venerdì 17, il punto di incontro è piazza Giovanni XXIII. Dopo i saluti istituzionali alle 9,30 è previsto un laboratorio di ballo sardo con il gruppo folk Sa Turri di Portoscuso, riservato agli studenti. Poi partiranno le visite guidate a cura degli alunni della primaria di Paringianu dell’istituto Angius: si potranno visitare la tonnara di Su Pranu, le chiese di Santa Maria d’Itria e Sant’Antonio. Il 18 aprile sono previste delle passeggiate tra mare, archeologia e geologia: gli studenti della scuola secondaria di primo grado guideranno i visitatori alla torre spagnola, a Capo Altano e a lezione sulla flora e la geologia locale. Il rientro è previsto per le 13. Domenica 19 tutte le attenzioni si concentrano in mattinata sull’area archeologica di Punta Maiorchina dove avverrà la restituzione simbolica del sito alla comunità dopo le attività di pulizia dell’associazione Eremidu. Alle 16 visita guidata a Villa Su Marchesu dove alle 17,30 si svolgerà il concerto di Francesco Manca e la sua band.

«È il terzo anno che proponiamo “Bellezze di Portoscuso” – dice l’assessora alla Cultura Ornella Pilisio – Un grazie doveroso agli alunni, ai docenti, associazioni e dipendenti comunali che hanno contribuito a realizzare questo appuntamento». (a. pa.)

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