VaiOnline
Portoscuso.
15 aprile 2026 alle 00:16

Fine settimana all’insegna di arte e natura 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Bellezze di Portoscuso” in vetrina nel fine settimana tra storia, natura e tradizione. Si inizia venerdì 17, il punto di incontro è piazza Giovanni XXIII. Dopo i saluti istituzionali alle 9,30 è previsto un laboratorio di ballo sardo con il gruppo folk Sa Turri di Portoscuso, riservato agli studenti. Poi partiranno le visite guidate a cura degli alunni della primaria di Paringianu dell’istituto Angius: si potranno visitare la tonnara di Su Pranu, le chiese di Santa Maria d’Itria e Sant’Antonio. Il 18 aprile sono previste delle passeggiate tra mare, archeologia e geologia: gli studenti della scuola secondaria di primo grado guideranno i visitatori alla torre spagnola, a Capo Altano e a lezione sulla flora e la geologia locale. Il rientro è previsto per le 13. Domenica 19 tutte le attenzioni si concentrano in mattinata sull’area archeologica di Punta Maiorchina dove avverrà la restituzione simbolica del sito alla comunità dopo le attività di pulizia dell’associazione Eremidu. Alle 16 visita guidata a Villa Su Marchesu dove alle 17,30 si svolgerà il concerto di Francesco Manca e la sua band.

«È il terzo anno che proponiamo “Bellezze di Portoscuso” – dice l’assessora alla Cultura Ornella Pilisio – Un grazie doveroso agli alunni, ai docenti, associazioni e dipendenti comunali che hanno contribuito a realizzare questo appuntamento». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Trump-Meloni, il grande freddo

Il presidente Usa: «Non vuole aiutarci sull’Iran, credevo avesse coraggio» 
La crisi

Trump: scioccato da Meloni, pensavo che avesse coraggio

Pesante affondo contro la premier che ha difeso il Papa: «Non la sento da tanto. Non fa nulla per il petrolio: a voi piace?» 
la crisi

Allarme sulla continuità «Voli a rischio in estate»

Salvini: le compagnie chiedono di aumentare le tariffe E Aeroitalia rilancia: in gioco la sostenibilità del sistema 
Il caso

Scorie, incubo sardo: «Nel giro di un anno il deposito nazionale»

Il Governo accelera sul nucleare, l’Isola nella lista delle aree idonee 
Alessandra Carta
La mobilitazione.

A San Leonardo spuntano i pannelli

Joseph Pintus
Il provvedimento

Manovra di primavera, Pd in pressing

Vertice del gruppo consiliare: «Urgenti i 100 milioni da destinare agli ospedali» 
Cristina Cossu