Fine settimana all’insegna dell’ecologia 

Il Comune di Decimomannu, in collaborazione con l’associazione “Cittadinanza attiva Cagliari”, ha organizzato una giornata all’insegna dello sport e della tutela dell’ambiente. Sabato dalle 9 alle 12, l’area verde e sterrata di via Delle Aie, nei pressi dell’isola ecologica comunale, farà da punto di incontro per coloro che vorranno partecipare all’iniziativa.

«Lo scopo - hanno spiegato Pino Aquila e Carlo Veglio - è quello di incentivare il movimento e, nel contempo, pulire il territorio rendendolo più vivibile. Questa attività si chiama plogging: camminando o correndo si raccolgono i rifiuti lungo il proprio percorso».

«Sarà un momento di cittadinanza attiva - ha commentato l’assessore all’Ambiente Massimiliano Mameli - alla quale aderiranno le protezioni civili (Terrasarda, Habitat Italia e I Falchi) e l’Sos. Tutti i cittadini sono invitati per partecipare a una giornata dedicata alla pulizia ambientale e al movimento all’aria aperta». Le buste per la differenziata verranno messe a disposizione dal Comune. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA