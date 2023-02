Fine settimana all’insegna del Carnevale 

Laboratori in maschera domani nella biblioteca comunale di Settimo San Pietro. Sono riservati ai bambini dai quattro ai sei anni di età. Un anticipo del carnevale settimese in programma sabato 18 febbraio organizzato da Comune e Pro Loco. L’appuntamento è a Casa Dessì alle 16 per il raduno delle maschere allegoriche: da qui il corteo si snoderà fra le vie del paese tra colori e maschere di gruppo e singole.

Le maschere faranno ritorno poi nella stessa Casa Dessì, dove sono previste diverse altre manifestazioni sino a tarda sera: giochi, musica, balli. Non mancheranno le bolle di sapone. La giornata di festa verrà chiuso dalla pentolaccia e da una zeppolata.

Carnevale anche a Maracalagonis, oggi e sabato. Questa mattina Comune e l’istituto scolastico Manzoni organizzano “Ricicliamo con il Carnevale” con l’obiettivo di sensibilizzare alla cultura della sostenibilità ambientale. I protagonisti saranno proprio gli alunni della scuola. La sfilata si svolgerà fra le vie del paese durante la mattinata con partenza dal plesso scolastico di via D’Annunzio e tappa finale a Casa Cocco.

Sabato alle 18 e domenica alle 15 in programma la conclusione con sfilate e maschere de “Su cranovali maresu”. (ant. ser.)

