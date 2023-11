Fine pena per Formigoni: «Politica? Vedrò» 

Dopo 5 anni e 10 mesi termina il debito con la giustizia di Roberto Formigoni. L’ex governatore della Lombardia ieri ha finito di scontare la condanna per corruzione per la vicenda Maugeri-San Raffaele. Nonostante gli rimanga la sensazione di aver subito «un’ingiustizia», ora «sono felice e anche di salute sto benissimo», dice all’Ansa. Dopo 5 mesi nel carcere di Bollate, aveva ottenuto prima i domiciliari e poi l’affidamento in prova ai servizi sociali: teneva corsi di italiano per le suore straniere che accudiscono gli anziani al Piccolo Cottolengo-Don Orione di Milano. Per cancellare le pene accessorie come l’interdizione dai pubblici uffici Formigoni dovrà poi chiedere la riabilitazione. Anche perché continuano a circolare voci di una sua candidatura alle Europee. «Ho molto tempo per decidere», frena lui, ribadendo comunque che il suo campo rimane il centrodestra. «Amici, vecchi elettori e dirigenti di partito mi stanno chiedendo di tornare ma non ho nessuna urgenza di decidere e non lo farò né entro fine mese né entro fino anno». Poi «prenderò in esame le proposte e risponderò con serietà». Intanto potrebbe creare una sua area, «se si intende un’impostazione culturale e valoriale e non una corrente». D’altronde «i cattolici si sono dispersi e hanno sbiadito la responsabilità storica che avevano. L’essere cristiani impone a tutti i cattolici un impegno politico».

