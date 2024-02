Fine di un incubo: dopo mesi di attesa arriva lo specialista 

Finalmente una buona notizia per le comunità di Decimomannu e Monastir: dopo mesi di attesa nei due paesi è in arrivo la pediatra. La specialista colmerà una lacuna grave nell’assistenza sanitaria nei due improtanti centri del Campidano.

A Decimomannu lavorerà Sabrina Pilia. Nei giorni scorsi la firma con la quale ha accettato la nomina dell’Asl. Prenderà il posto lasciato vacante da agosto da Maria Antonietta Manca. Per qualche tempo fu sostituta da Claudia Pani, in servizio ad Assemini, ma dopo il trasferimento di quest’ultima a Carbonia tante famiglie si sono trovare in difficoltà. Sino a oggi si è fatto fronte soprattutto grazie alla sensibilità degli altri pediatri della zona che, accettando più pazienti del previsto, hanno garantito a tutti l'assistenza sanitaria ai bambini.

«Accogliamo la notizia con sollievo e soddisfazione - commenta la sindaca Monica Cadeddu - è una figura molto attesa dalla nostra comunità. Ho sentito personalmente la dottoressa Pilia, attualmente sta cercando un ambulatorio e poi potrà iniziare il lavoro».

A Monastir dal primo marzo entrerà in servizio Gloria Stefania Piga con un orario completo dal lunedì al venerdì. Da circa un anno uno specialista svolgeva la sua attività soltanto per due volte alla settimana, alternandosi tra Monastir e Sestu. Una situazione che scontentava un po’ tutti: da qui l’interessamento dell’amministrazione comunale con ripetuti solleciti alla Asl affinché il problema venisse affrontato e risolto.

