Fine dell’isolamento, riaperto il ponte Sa Codina 

È la fine di un incubo la riapertura dopo un anno di lavori del ponte Sa Codina. Ieri mattina il transito delle prime auto e camion, con il limite di velocità di 30 km orari in attesa che venga conclusa l’installazione delle nuove barriere laterali. L’intervento complessivo è di oltre un milione di euro. La svolta arriva dopo mesi di battaglie di sindaci e imprese, costrette a ripiegare sulla bretella di “Sa Tanca” e su altre strade per rompere l’isolamento verso Nuoro e Sorgono. Anas sottolinea che i cantieri hanno riguardato «la riqualificazione dell’intera struttura del ponte, l’istallazione delle nuove barriere di sicurezza, la nuova pavimentazione e segnaletica. La riapertura interesserà entrambe le direzioni. Nelle prossime settimane proseguiranno i lavori di rifinitura che comporteranno limitate ripercussioni sul traffico». «Al netto dei tempi biblici per un’arteria fondamentale - dice Alessandro Corona, sindaco di Atzara e presidente della Comunità montana - siamo felici che i concittadini possano finalmente ripercorrere normalmente i percorsi stradali ottimali. Non è accettabile che un territorio resti per così tanto tempo vittima di lavori senza fine. In uno Stato che vuole costruire il ponte di Messina ci aspettavamo tempi più celeri». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA