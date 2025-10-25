Fine dell’isolamento per Barracca Manna: potrà nascere via Verga 

Vent’anni, quasi. Vent’anni di discussioni, ricorsi, burocrazia, rinvii. Alla fine il Comune ce l’ha fatta e aprirà quella strada che toglierà dall’isolamento Barracca Manna. Via Verga, la strada mai nata che libererà le auto dall’imbuto di via del Tamburino sardo e che sbucherà in via Stamira (accanto al supermercato), presto diventerà realtà. E le code e gli ingorghi tra Barracca Manna, il Brotzu e l'Asse mediano saranno solo un brutto ricordo. Per realizzare il nastro d'asfalto, però, sarà espropriata una villa realizzata nei primi anni Ottanta dove sorgerà via Verga.

La svolta

Il proprietario ha perso anche il ricorso straordinario presentato al presidente della Repubblica contro l’ordinanza di demolizione del Comune del 2021 e ora l’amministrazione ha deciso di rifinanziare il progetto, mettendo nell’ultima variazione di bilancio 1,5 milioni di euro, facendo di fatto ripartire l’iter che per anni si è arenato nelle pastoie della giustizia amministrativa. «Sono contento del fatto che, con pragmatismo, abbiamo deciso di riavviare l’iter per il nuovo collegamento viario che migliorerà la quotidianità di tanti cittadini e cittadine di Pirri», afferma Giovanni Porrà, presidente della commissione Bilancio, che con la vicesindaca Cristina Mancini ha spinto sull’acceleratore per far ripartire l’iter.

La vicenda

La vicenda è legata al piano di risanamento di Barracca Manna. Nella pianificazione era prevista la realizzazione di una strada che collegasse via Tamburino Sardo a via Stamira, passando per via Verga e via Colleoni. In mezzo, però, ci sono due giardini di ville (in parte già espropriati) e un intero immobile. Nel 2011 è stata anche rigettata la richiesta di sanatoria. Il proprietario si è affidato, senza successo, al presidente della Repubblica. Il Comune, di fronte all’esito negativo per il proprietario dell’ultimo ricorso, a questo punto tira dritto e si prepara ad aggiornare il vecchio progetto che prevede l’uscita da via del Tamburino Sardo in via Stamira a due corsie (perché il traffico maggiore è sempre in uscita), una strada in ingresso da via Stamira e una rotatoria a disciplinare il traffico.

