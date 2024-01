Fine dell’emergenza: l’acqua è di nuovo potabile 

A Gonnesa l’acqua è di nuovo potabile: dopo una settimana il sindaco Pietro Cocco ha revocato la precedente ordinanza, le nuove analisi della Asl sull’acqua prelevata nei punti di raccolta di Gonnesa hanno dimostrato che tutti i valori sono tornati nella norma.

Il 10 gennaio era stata emessa un’ordinanza di restrizione parziale per acqua non potabile: a causa del superamento del parametro dei trialometani, la Asl aveva chiesto di vietare l’utilizzo dell’acqua del rubinetto come bevanda, essendo possibile invece continuare ad usarla per gli altri utilizzi. Nei giorni scorsi la Asl ha eseguito nuovi prelievi, il parametro fuori norma è tornato regolare, di conseguenza il sindaco ha potuto revocare l’ordinanza precedente. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA