Fine delle restrizioni Dopo la Baronia respira la Barbagia 

La tempesta di pioggia e vento dà un colpo di spugna alla siccità. Dopo la Baronia, uscita dall’emergenza idrica, con la diga di Maccheronis al massimo della capienza (24 milioni di metri cubi), ora tocca alla Barbagia. Mancava l’ufficialità arrivata ieri nella riunione tra i sindaci dei comuni di Nuoro, l’assessora Rosanna Laconi e il presidente di Abbanoa Giuseppe Sardu: annullati i provvedimenti di restrizione che prevedevano, dal 27 gennaio per Nuoro e i 16 comuni alimentati dal potabilizzatore di Jann’e Ferru, l’erogazione dell’acqua a giorni alterni. Alessandra Todde scrive «ma questo non significa “liberi tutti”, stiamo lavorando per garantire riserve idriche adeguate, anche nelle scuole e per far fronte a future emergenze con una gestione preventiva».

Il caso

Le beffe sono sempre dietro l’angolo. La diga di Maccheronis è piena ma Siniscola ieri è rimasta a secco per un guasto. La situazione va comunque migliorando. Olai, dov’era scattato l’allarme rosso – solo 3,2 milioni di metri cubi invasati – in tre giorni è salita a 7 milioni di metri cubi rispetto ai 12 milioni autorizzati. Il bacino principale è oltre il 50 per cento della sua capacità, mentre il bacino del Govossai, al massimo invaso autorizzato (ma si parla di pochissima acqua, mezzo milione di metri cubi), continua a essere l’alimentatore principale del potabilizzatore, garantendo un flusso costante.

Progetti e rete idrica

Sardu ha parlato di un piano ambizioso che mira a ridurre le perdite idriche nella rete del 20% entro il prossimo anno. Confermata la creazione, a Nuoro, di due squadre di pronto intervento sulle perdite, con Sardu che ha invitato le amministrazioni locali a completare gli efficientamenti degli edifici pubblici, con cisterne e sistemi di accumulo ex Legge 28. Ma guardando al futuro si parla di progetti mirati a rafforzare le infrastrutture. Nel Govossai, la previsione è la costruzione di una diga gemella, che fungerà da contro diga per rinforzare l’originale, vecchia 70 anni. Intervento complesso. Si lavora all’interconnessione tra Govossai e Olai. Gusana, destinato all’idroelettrico, potrà servire anche come riserva idrica strategica con un collegamento diretto al potabilizzatore.

Basta emergenza

Durante la riunione, i sindaci hanno sollevato questioni sulla gestione dell’emergenza. La sindaca di Fonni, Daniela Falconi, ha sottolineato l’importanza di fornire informazioni chiare e «adesso, chiediamo che la Regione provveda ai ristori a famiglie e attività economiche che hanno dovuto attrezzarsi in poche ore con enormi difficoltà». Luciano Barone, sindaco di Mamoiada, ha osservato: «Non eravamo pronti ad affrontare tutte le criticità».

