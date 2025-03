Fine delle deviazioni: ponte riaperto dopo un anno e mezzo 

Dopo oltre un anno e mezzo di disagi e deviazioni, arriva finalmente una buona notizia per gli automobilisti e i residenti di Escalaplano.

Da oggi infatti il ponte sulla strada provinciale 115, chiuso al traffico dal luglio 2023, torna nuovamente percorribile. Tutto ha avuto inizio nel luglio 2023, quando un mezzo pesante fuori sagoma urtò violentemente la parte inferiore del viadotto. L’impatto danneggiò in modo permanente tutte e sette le travi in cemento armato che sorreggevano la struttura.

Le verifiche tecniche effettuate subito dopo l’incidente confermarono la gravità del danno, spingendo l’amministrazione provinciale a chiudere immediatamente il cavalcavia con un’ordinanza del 12 luglio 2023. La chiusura si rese necessaria per prevenire rischi per la sicurezza degli automobilisti e per consentire valutazioni approfondite sulla stabilità del ponte. Dopo la chiusura, erano stati eseguiti diversi interventi urgenti come la rimozione di frammenti pericolanti e la ripulitura della carreggiata dai calcinacci caduti. Successivamente, nel dicembre 2023, la Provincia diede incarico di eseguire uno studio approfondito sulla stabilità del ponte e di elaborare un piano di intervento per la sua messa in sicurezza. Da oggi la strada è di nuovo percorribile e questo porterà, sottolinea il sindaco Marco Lampis, «la diminuzione dei tempi di percorrenza tra il Sarcidano e il Sarrabus Gerrei, ma anche verso l'Ogliastra, portando effetti benefici anche nel periodo estivo».

