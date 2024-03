Fine dell’attesa, avviati i lavori per la rete del gas  

Dopo diciassette anni di attesa i residenti di via Trieste possono tirare un sospiro di sollievo. I lavori della rete del gas sono cominciati ieri mattina. L’arrivo degli escavatori ha suscitato un forte entusiasmo tra i condomini, che dichiarano: «Ci siamo svegliati contenti. Dopo tanto tempo, richieste e attese si iniziano a vedere dei lavori. Non vediamo l’ora che siano finiti per poter usufruire del servizio». Gli interventi hanno creato alcuni disagi per quanto riguarda la circolazione dei veicoli, ma le proteste parrebbero minime visto il risultato raggiunto. In merito, da Medea dichiarano: «Stiamo operando a stretto contatto con la polizia municipale per evitare i disagi su strada, abbiamo adottato alla lettera tutte le indicazioni che ci sono state fornite. Entro aprile completeremo l’attività. Siamo contenti della buona risposta da parte dei condomini, che hanno accolto positivamente l’inizio dei lavori. C’è stato un entusiasmo tale da attivarsi immediatamente per la sottoscrizione dei contratti rivolgendosi a una società di vendita».

Le 120 famiglie hanno così cominciato a formalizzare l’interessamento e a breve potranno avere il servizio tanto atteso.

