Fine della vendemmia, i carri e le etnotraccas celebrano Sant’Elena  

Non importa se l’annata è di quelle buone o di quelle meno fortunate: la fine della vendemmia è sempre il tempo della festa, dello stare insieme. E quel momento così festoso, si è rivissuto ieri con il tradizionale appuntamento con la Sagra dell’uva, penultima tappa dei festeggiamenti per la patrona Sant’Elena. Anche questo, come lo scorso, non è stato un anno del tutto positivo per gli agricoltori quartesi, con l a siccità che continua a non dare tregua. Ma si sono presentati nei carri addobbati, con il maialetto che gira nello spiedo, i vestiti della campagna, i dolci e i malloreddus. Il corteo delle etnotraccas, carri e calessi è partito più o meno puntuale da via Cecoslovacchia. Su ognuno di questi sono state ricostruite le scene della vita contadina. Ed è una gara a chi ha creato l’allestimento più bello e originale.

Il veterano

Tra i veterani c’è Franco Boi con il carro “Via Giordano 8”. «Noi partecipiamo da oltre vent’anni a questa sagra. Non possiamo mancare è un giorno di festa in cui si dimenticano tutti i problemi. Il raccolto? Diciamo che siamo a un 40 per cento, più o meno come l’anno scorso. Il caldo non aiuta».Nel carro dell’oratorio non poteva mancare il vice parroco di Sant’Elena don Euphrem alla sua seconda partecipazione e questa volta si è preparato per bene: la camicia a quadri e i pantaloni di campagna in sella alla bicicletta. Dietro, il carro de Su Magasinu de Aleni di Stefano Mulliri e Elena Costa: «Abbiamo ricostruito su barraili», dicono, «che è la capanna dove ci si ristorava quando si andava nei vigneti».

Le preghiere

E nel giorno festoso c’è spazio anche per la speranza e per il ricordo. La speranza che la 15enne investita nei giorni scorsi in via S’Ecca S’arrideli si riprenda presto è manifestata in un cartello affisso sul carro di Massimo Cabras e famiglia. «La conosciamo e preghiamo per lei». Il ricordo è presente nel carro “A Stefania” che gli amici ancora una volta hanno realizzato per Stefania Mulana scomparsa qualche anno fa. «Io partecipo a questa sagra da quando avevo 14 anni», dice uno degli amici Francesco Gessa che di anni adesso ne ha 36, «ma in questi ultimi anni l’emozione è ancora più forte perché portiamo con noi il ricordo di Stefania». E poi ci sono il carro della Pro loco con gli attrezzi antichi della vendemmia e quello della famiglia Cabras che ha riscostruito il loggiatino con la cucina antica e il portale quartese. Il corteo aperto dai gruppi folk arrivati da tutta l’isola arriva in piazza Sant’Elena quando è già tarda sera.

Gli ultimi eventi

La festa era cominciata già la mattina con i soci del comitato che hanno confezionato l’uva che gli agricoltori quartesi e non hanno regalato alla fine della sfilata, assieme ai ragazzi della comunità Oasi di San Vincenzo guidata da suor Anna Cogoni.Oggi gli ultimi appuntamenti. Alle 18 in piazza Sant’Elena è la volta di Qurri 2025 la corsa della sagra dell’uva, gara podistica 10km e ludico amatoriale 3,5km. Per l’occasione sono state istituite diverse modifiche al traffico. Dalle 14 alle 22 divieto di traffico e sosta in piazza Sant’Elena e nelle vie dove passerà il corteo che sono via Marconi, piazza Azuni, via Bonaria, via Rossi Vitelli, piazza Santa Maria, XX Settembre, vico XX Settembre, Pola, Mori, piazza IV Novembre, Sant’Antonio Merello, Sicilia e Diaz. Sempre alle 18 in via Pessina le finali del torneo di basket serie C maschile.

RIPRODUZIONE RISERVATA