Fine del purgatorio La Gialeto è in festa  

Serramanna. Gioia ed esultanza sono scattate già il 26 marzo quando, con lo 0 - 2 rifilato all’Antiochense, la Gialeto 1909 ha trionfato nel girone B di Prima Categoria e conquistato il ritorno in Promozione dopo 13 anni di attesa. Ma la festa, quella grande e fragorosa, è scoppiata domenica scorsa, davanti al pubblico di casa, al termine della gara col Barumini (2-1 il finale): caroselli e fumogeni in tribuna, abbracci e gavettoni in campo, tagli improvvisati di barbe e capelli, mitragliate di fuochi d’artificio e persino il tour per Serramanna a bordo di uno scalcinato camion scoperto.

La vittoria

La giusta celebrazione per un campionato fagocitato, con 20 vittorie in 24 gare (12 consecutive), il secondo miglior attacco del girone (49 gol fatti, 2 meno del Decimoputzu) e la miglior difesa con sole 13 reti subite. Tra gli artefici del trionfo c’è mister Diego Mariano Ruggiero, argentino di Rosario, approdato qui con la famiglia nel 2001 dopo il crack delle banche del suo Paese e da subito divenuto perno dalla Gialeto: prima da giocatore, militando anche in Eccellenza, poi da allenatore. «Per me è una vittoria speciale», dice, «nel 2001 abbiamo raggiunto mia sorella che giocava a pallavolo in serie D e sarò sempre grato a una comunità che ci ha fatto sentire come a casa. Il segreto della stagione? Un ottimo organico e il duro lavoro, tutti abbiamo remato nella stessa direzione». L’ottimo campionato del figlio Federico, centrale difensivo da 8 gol in stagione, ha suggellato una vittoria di famiglia: «Aveva proposte in Eccellenza ma ha scelto il cuore e quest’anno è stato determinante. Fondamentali tra i tanti anche il portiere Davide Boassa, Marco Ena a centrocampo e Nicola Pilloni ( 15 reti ), l’attaccante che ci è mancato l’anno scorso. Hanno tanti meriti anche il vice allenatore Thomas Montis e il preparatore dei portieri Massimo Littera: se Boassa a 34 anni non ha saltato una gara e ci ha regalato 13 punti con le sue parate il merito è soprattutto suo». Domenica altra gara in casa con il già retrocesso Monreale: «Giocherà chi lo ha fatto meno ma sarà una partita vera: vogliamo mantenere l’imbattibilità casalinga».

Il presidente

Gongola Marcello Frongia, presidente di una delle storiche società dell’isola (fondata nel 1909), che ha militato anche nell’Interregionale (1990-91): «Per me sarà la prima volta in Promozione da presidente, ma condivido questa gioia con tutto il gruppo che ha rifondato la società nel 2014. Siamo una polisportiva con un settore giovanile di 120 ragazzi e abbiamo rifondato anche la scuola di ciclismo. I segreti della stagione? Un gruppo unitissimo con 18 serramannesi tra i 25 della rosa e una media di 250 spettatori a partita. Ora contiamo sul rifacimento dell’impianto di gioco e sul nostro vivaio per fare una buona stagione».