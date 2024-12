Fine anno in musica con Gabry Ponte 

Ora è ufficiale: a Villamassargia si vivrà una fine anno all’insegna della dance d’autore grazie alla presenza di Gabry Ponte. È, infatti, il 51enne disc jockey torinese, produttore discografico e conduttore radiofonico, l’artista scelto per far esplodere il paese degli ulivi plurisecolari nella serata del 29 dicembre.

Un big della dance che il Comune si è garantito partecipando al bando regionale “Eventi Capodanno 2024” che ha fatto arrivare nelle casse municipali un finanziamento di 100 mila euro. «Per noi è un’occasione unica che non potevamo lasciarci sfuggire per far crescere il paese», è il commento con cui la sindaca Porrà intende anche smorzare facili entusiasmi: «Senza il sostegno della Regione non ci saremmo mai potuti permettere un artista di questo calibro, perciò è illogico pensare che in ogni Capodanno possa sempre arrivare un nome di peso. Sarà probabilmente un’occasione unica, perciò godiamocela».

L’autore di hit quali “Monster”, “Blue” e la più recente “Tarantella” in versione dance, salirà in consolle alle 22 nell’arena eventi del complesso sportivo di via Dello Sport intitolato ad Angelo Orrù. La data del 29 dicembre non è stata scelta a caso: «Abbiamo voluto evitare di sovrapporci ad altri grossi eventi previsti per Capodanno per dare a tutti la possibilità a tutti di partecipare e divertirsi. Ovviamente, guardiamo anche al possibile indotto auspicando che le nostre strutture ricettive ne abbiano un grosso beneficio». Insomma, una grossa chanche per il paese. «Confidiamo - dice l’assessora alla Cultura Sara Cambula che la dance di Gabry Ponte metterà d’accordo persone di età diverse, così come il resto degli eventi natalizi programmati». Eventi che il 19 e 23 dicembre saranno incentrati sui più piccoli: la mattina del 19 Babbo Natale farà visita alla scuola primaria e nel pomeriggio sarà sul suo trono in piazza Pilar, attorniato dagli elfi, per uno show di giocoleria, con sculture di palloncini ed omaggi ai presenti. Una parata di mascotte ed altri spettacoli è quanto prevede il pomeriggio del 23 dicembre. Sempre in piazza Pilar il 27 dicembre spazio a “Xmas Song” con i maggiori successi natalizi suonati al sax e al violino elettrico. Si chiuderà il 6 gennaio con la discesa della befana che dispenserà caramelle ai bambini



