Fine anno con la musica di Tananai  

«Non ci potranno dire che ad Assemini non si organizza mai nulla». È l’intervento che ha fatto ieri, in Consiglio comunale, il sindaco Mario Puddu. Il riferimento è al concerto he chiuderà l’anno ad Assemini. Il nome dell’artista non è stato pronunciato pubblicamente in Aula, ma dietro le quinte e all’insaputa di tutti: «Tananai». Assemini lo aspetta il 29 dicembre con uno strepitoso show in una sede ancora da definire, anche se - ad oggi - manca ancora l’ufficialità.

L’artista

Amatissimo tra i giovani, Tananai è il nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, classe 1995, cantautore e produttore discografico milanese.

Confermato tra i dodici artisti partecipanti a Sanremo Giovani 2021, Tananai si era classificato secondo con il brano “Esagerata” che gli aveva permesso di prendere parte all’edizione “big” della 72ª edizione del Festival con il brano “Sesso occasionale” (finito ultimo in classifica). Grazie a questo ha raggiunto la notorietà e il successo radiofonico entrando nella “top 10” della classifica della Federazione industria musicale italiana.

Tra i suoi pezzi più famosi ci sono “La dolce vita”, in cui ha collaborato con Fedez e Mara Sattei, “Tango”, col quale ha partecipato all’edizione sanremese 2023, e “Ho fatto un sogno” pubblicato con Rose Villain e Madame. Grande successo di quest’anno, cantato insieme ad Annalisa, è il brano “Storie brevi” e il recentissimo “Si mette male”, interpretato con Alessandra Amoroso.

Costi elevati

Durante il Consiglio di ieri è stata approvata l’ultima variazione di bilancio dell’anno, nella quale sono state inserite le voci di spesa riguardanti proprio il concerto del 29 dicembre. Senza conoscere l’artista in arrivo, hanno espresso disappunto sugli importi reputati “elevati” i consiglieri di minoranza: «Non ho niente in contrario agli eventi - dichiara Diego Corrias (M5S) - e se le risorse ci sono, bene. Il concerto dello scorso anno non mi pare abbia avuto grande impatto sulle attività produttive e ricadute dirette sul territorio. Se si spendono 60mila euro di soldi pubblici non si può pensare solo al divertimento».

«Ogni azione promossa nei confronti dei nostri cittadini e dei giovani ci vede interessati», dichiara Niside Muscas, «ci preoccupano le esigenti somme di previsione di spesa, in considerazione delle esigenze e delle condizioni della cittadina».

La maggioranza

Grande soddisfazione, invece, da parte della maggioranza: «Sulla scia dell’esperienza fatta l’anno passato con Rosa Chemical - commenta Puddu - durante la quale abbiamo registrato un grande successo, anche quest’anno abbiamo puntato sulle nuove generazioni. Assemini ha uno storico importante in tema di artisti di spessore e vogliamo che questa caratteristica venga esaltata anche quest’anno. I costi aumentano, ma noi abbiamo trovato soluzioni per gravare in maniera non significativa sulle casse comunali». In particolare 58mila euro sono arrivati dalla Regione, bando “Capodanno”, 88mila da fondi regionali 2024 per questi eventi

