Fine anno con la festa dello sport 

Non solo manifestazioni culturali e spettacoli: nel programma delle iniziative di fine anno in città c’è anche lo sport, con un cartellone dedicato, otto società sportive coinvolte e poco meno di 30mila euro stanziati dal Comune per l’organizzazione. Dal basket al pugilato, sino alla danza ritmica e al tennis.

«Oltre alle iniziative legate alla cultura, quest’anno in occasione delle festività natalizie abbiamo voluto promuovere un programma di eventi sportivi proposti da associazioni e società dilettantistiche», spiega l’assessora allo Sport Cinzia Carta. «L’obiettivo è coinvolgere tutta la cittadinanza nella pratica dell’attività sportiva durante le feste. Sappiamo bene quanto sia importante fare sport per il benessere psico-fisico e trascorrere momenti di socializzazione come questi, non solo per i quartesi, ma anche per l’utenza metropolitana e magari per i turisti». Il bilancio in queste settimane è positivo. «Continua ad esserci tanta partecipazione e questo non può che farci piacere», sottolinea l’assessora, «significa che stiamo andando nella giusta direzione».

Domani l’ultimo appuntamento con il torneo di basket nella palestra di via Pessina. «Accogliamo con piacere l’attenzione dimostrata dall’amministrazione comunale verso il mondo sportivo, in particolare in questo periodo di festività», commenta Alberto Zoncheddu, della Ferrini basket. Sport e aggregazione, ma anche sana alimentazione grazie alla collaborazione del Distretto rurale Sant’Isidoro e dei produttori locali che hanno offerto la merenda a chilometro zero. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA