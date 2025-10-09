Fine anno, arrivano i soldi per le feste 

Archiviata la stagione estiva, è tempo di pianificare le festività di fine anno. Dalla Camera di commercio di Nuoro arriveranno 23.807 euro per promuovere attività di animazione sulle strade cittadine. Una somma che si aggiunge alle spese, più o meno 30mila euro, per le luminarie che l’amministrazione di Marcello Ladu ha già accantonato sul bilancio di previsione finanziario. Le stime sono state tracciate per poter aderire al programma della Camera di commercio, con lo spirito di sostenere anche lo shopping e favorire l’economia locale. Il finanziamento di 23.807 euro della Camera di commercio è subordinato a un impegno di 24mila euro da parte del Comune per l’organizzazione di eventi distribuiti durante il mese di dicembre. Denari che la Giunta, in linea con la programmazione dello scorso anno, potrà attingere dal tesoretto della tassa di soggiorno. «La realizzazione delle manifestazioni in occasione delle festività natalizie oltre a rappresentare un importante momento di aggregazione sociale - spiegano dall’Esecutivo - si configura come un’occasione per animare il flusso turistico verso Tortolì, con ripercussioni positive per l’intera collettività e in particolare per quella parte che vive di commercio, turismo e attività indotte. Le manifestazioni previste sono un importante volano per l’economia locale». (ro. se.)

