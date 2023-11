Fincher non sbaglia mira  (il suo killer, invece, sì) 

Ad ogni nuova uscita firmata David Fincher, il popolo di cinefili alza il carico di aspettativa sperando in un altro titolo imperdibile. Il cineasta americano è considerato un passaggio obbligato quando si parla di cinema ad alta tensione: ha avviato la carriera con terzo capitolo della trilogia di ”Alien” ed ha saputo impressionare fin da subito con l’inquietante “Seven”. La sua consacrazione è infine giunta grazie a capolavori del calibro di “Fight Club” e “Zodiac”, tanto da poterlo considerare ad oggi uno dei massimi esponenti nel panorama hollywoodiano e - più in generale - un professionista degno della massima considerazione. Dopo la parentesi di tre anni fa col film biografico “Mank”, il regista torna a calcare una strada su cui ha consolidato buona parte del suo stile ed esperienza: in “The Killer” - ispirato all’omonima serie a fumetti scritta da Matz e in esclusiva streaming sulla piattaforma Netflix - prendiamo visione di un vero e proprio compendio di tutti gli elementi vincenti, tecnici e narrativi, utili a realizzare un noir di successo.

La storia

Un killer professionista viene assoldato per compiere un delicatissimo omicidio, che architetta con estrema cura e meticolosità prima del momento fatidico. Ma una volta aperto il fuoco contro l’obiettivo qualcosa va storto; resta poco tempo per scappare e far sparire eventuali prove. Rientrato presso la sua abitazione, l’assassino scopre che la sua compagna è stata aggredita da due soggetti sconosciuti nel tentativo di estorcerle delle informazioni: si tratta degli stessi che gli hanno commissionato l’incarico, e visti gli esiti negativi intendono eliminarlo per pareggiare i conti. In risposta di ciò, il killer passerà da un affare di lavoro ad una missione personale giurando vendetta contro i responsabili delle aggressioni subite. Già dai titoli di testa ritroviamo il tipico tocco fincheriano che predispone fin da subito momenti di alto coinvolgimento. In una sorta di prontuario mentale, il killer informa lo spettatore delle regole essenziali che denotano il suo mestiere, adoperandole come un mantra nello stabilire le mosse da compiere. Questo monaco sui generis, che predispone il suo operato nella chiarezza degli intenti e nella scansione di ogni singolo passaggio, si rispecchia nella precisione millimetrica del montaggio e delle inquadrature. Il risultato, tanto nel mettere in luce le particolarità del personaggio quanto nello svolgersi delle vicende, è quello di un un fluire limpido ed incalzante che dalle fasi più investigative a quelle più cariche d’azione non smette di stupire per la ricchezza dei contenuti.

I divi

Il merito di ciò va ovviamente attributo anche alle star coinvolte: Michael Fassbender dispone del profilo ideale per rappresentare su schermo la freddezza e l’affilatura di un sicario senza scrupoli, animato solo dal proprio intento e perfettamente immedesimato tanto nelle ossessioni quanto nel distacco da qualsivoglia forma di empatia. Altrettanto magistrale l’interpretazione di Tilda Swinton, che buca lo schermo in una sequenza tutta da brividi. Per chi ha amato Fincher fin dai suoi albori, “The Killer” sarà un po’ come tornare ad assaporare vecchi piaceri. Un titolo che, che senza scivolare nel “già visto”, gode da una radicata competenza e non scende a compromessi nel riportare su schermo istanti di autentico brivido.