Fincantieri, è morto il presidente Graziano: cordoglio delle istituzioni 

Roma. Il generale Claudio Graziano, numero uno di Fincantieri ed ex Capo di Stato Maggiore, 71 anni, è stato trovato morto dalla scorta nella mattinata di ieri, nella sua casa di Roma. Circa due mesi fa era morta sua moglie.

Alla notizia del decesso, arrivata attorno a mezzogiorno, si è subito registrata una flessione del titolo in Borsa, arrivato a perdere il 3%. La società ha espresso «immenso dolore per l’improvvisa scomparsa del Generale, Presidente del Gruppo, che lascia un grande e incolmabile vuoto». Fincantieri sottolinea le «straordinarie doti umane e professionali che lo hanno da sempre contraddistinto nella sua lunga carriera», ma il cordoglio dell'Italia è trasversale. Tutti parlano della dedizione alle istituzioni dell’ex ufficiale, che ha servito il Paese per decenni. Da febbraio 2015 a novembre 2018 è stato Capo di Stato Maggiore della Difesa, quindi presidente del Comitato militare dell’Unione europea. A maggio 2022 è poi stato indicato come nuovo presidente del Consiglio di amministrazione di Fincantieri e dal settembre 2022 era Presidente di Assonave. Il generale ha comandante molte missioni all’estero, tra tutte, quella della Force Commander e Rappresentante delle Nazioni Unite in Libano dal 2007 al 2009. Cordoglio è stato espresso dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Governo e da un gran numero di esponenti politici di vari partiti.

Con altri quattro Capi di Stato Maggiore, Graziano era rimasto coinvolto nell’inchiesta della Procura di Cagliari sugli effetti di anni di esercitazioni nel Poligono militare di Teulada. Tutti e cinque erano stati rinviati a giudizio con l’accusa di disastro ambientale, mentre il pm Emanuele Secci di recente – per la seconda volta – aveva sollecitato l’archiviazione dall’ipotesi di omicidio colposo plurimo, visto che le indagini non hanno dimostrato alcun nesso di causalità tra le patologie e l’inquinamento. Il processo per il presunto disastro ambientale, invece, si aprirà a breve in Tribunale, incentrato sulla devastazione della Penisola Delta, un'area di tre chilometri quadrati dove, dal 2008 al 2016, furono sparati 860mila colpi, con 11.875 missili (556 tonnellate di materiale bellico).

